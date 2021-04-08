После Евровидения Манижа устроит тур по республикам Кавказа

Представитель России на песенном конкурсе Евровидении певица Manizha объявила о старте 1 июня большого кавказского турне.

Исполнительница намерена порадовать поклонников в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и Северной Осетии. Целью тура, по словам певицы и общественного деятеля, является изменение отношения к женщинам в регионе.

– Я хочу продемонстрировать жителям и особенно жительницам кавказских республик, что права женщин – это хорошо. Женщины заслужили право получать больше мужчин. Они не рожальные машины. Об этом я и пою, в том числе в песне «Русская женщина», ведь русской является любая женщина с гражданством России независимо от национальности. Знаю, что моя позиция востребована на Кавказе, а многие кавказские женщины ждут моего приезда, – заявила исполнительница.

Первый концерт Manizha в рамках масштабного тура пройдёт в Махачкале, затем она выступит в Каспийске и Дербенте. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку феминистических движений в республиках Кавказа. После завершения кавказского турне исполнительница выступит в Казани возле мечети Кул-Шариф.

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