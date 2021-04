Скандалы: «Потерянный миллиард» Александра Удодова

Бывший зять премьера Михаила Мишустина оказался одним из первых и крупнейших инвесторов башни «Федерация» в Москва-Сити

Бывший зять премьера Михаила Мишустина Александр Удодов был одним из первых и крупнейших инвесторов башни «Федерация» в Москва-Сити, выяснил The Bell. Еще в 2005 году Удодов по договору инвестирования с группой Mirax стал собственником почти 2 тысяч метров офисов на 43-м этаже «Федерации». Их стоимость на тот момент могла составить более 1 млрд рублей, но большую часть этих денег Удодов мог потерять.

Владельцем 1,9 тыс. кв. м офисов в еще не построенном западном здании башни «Федерация» Удодов стал 15 ноября 2005 года — на этапе котлована. Именно тогда бизнесмен заключил договор инвестирования с застройщиком «Федерации», компанией Mirax Group, следует из документов о продаже офисов от 2009 года, которые изучил The Bell.

Во время нефтяного бума середины 2000-х «Федерация» была одним из самых желанных объектов для инвесторов. О том, кто смог вложить деньги в проект на этапе котлована, до сих пор известно не так много — но большинство из них так или иначе были знакомы с владельцем Сергеем Полонским. Среди первых инвесторов «Федерации» собеседники The Bell называли авторитетного бизнесмена из Петербурга, совладельца холдинга «Адамант» Владимира Голубева и бывшего совладельца Совкомбанка Василия Клюкина. Подробно The Bell рассказывал об истории «Федерации» здесь. Один из собеседников The Bell уже тогда называл в числе первых инвесторов Удодова, но документально это на тот момент не подтверждалось.

Сколько Удодов заплатил за офисы в 2005 году, неизвестно — но цена 1 кв. м в строящейся башне доходила до $25 тыс. Это значит, что общая стоимость лота могла доходить до $47,5 млн, или 1,34 млрд рублей по среднегодовому курсу доллара за 2005 год.

Этих денег Удодов не только не вернул — скорее всего, как и многие ранние покупатели площадей в башне, он потерял почти все. Западную часть «Федерации» успели достроить к концу 2008 года — но к тому моменту уже разразился кризис и цены на офисы в Москва-Сити обрушились. В сентябре 2009 года Удодов продал свои площади за 119,8 млн рублей, следует из договора продажи, который есть в распоряжении The Bell.

Покупателями стали супруги Владимир Ем и Галина Филянская. Для них сделка, напротив, оказалась выгодной. Даже официальная кадастровая стоимость этих объектов с тех пор выросла более чем вдвое — сейчас, по данным Росреестра, она составляет более 300 млн рублей. В основном помещения на этом уровне этажей используются под офисы и как коммерческая недвижимость, которая сдается в аренду. Арендные ставки могут составлять более 50 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц.

Владимир Ем — известный юрист, доцент кафедры гражданского права МГУ. Скончался в 2018 году. После этого его доли перешли жене и детям и сейчас принадлежат им. Жена Ема Галина Филянская — внучка героя освободительного движения Кореи Ким Ген Чена, умершего в советской тюрьме. На момент сделки в 2009 году, по данным ЕГРЮЛ, у Ема и Филянской еще не было бизнесов с крупной прибылью.

В 2016 году Владимир Ем рассказывал «Коммерсанту» о плюсах жизни в «Федерации»: «Здесь есть все, что нужно для комфортной работы и жизни: офисы клиентов и бизнес-партнеров, банки, туристические агентства и нотариальные бюро, кафе, рестораны, это большой вертикальный город, удобный и современный». Что послужило источником инвестиций в этот объект, Ем не уточнял. The Bell передал вопросы Филянской через издательство «Статут», где ей принадлежит доля 48%. Ответов не последовало.

Удодов же через два месяца после продажи офисов в «Федерации», в декабре 2009 года, купил пять квартир в Нью-Йорке, в жилом комплексе на Pine Street. Стоимость этих квартир составляла $5,11 млн — совсем немногим больше, чем Удодов выручил за продажу офисов ($3,84 млн по среднему курсу за сентябрь 2009 года). Впоследствии ФБК Алексея Навального обращал внимание на то, что в том же нью-йоркском жилом комплексе за три недели до Удодова несколько квартир приобрела компания Prevezon Holding россиянина Дениса Кацыва, которую минюст США обвинял в отмывании денег по делу Сергея Магнитского.

Издание «Открытые медиа» обращало внимание на еще одну косвенную связь Удодова с компаниями, фигурировавшими в деле Магнитского. Со ссылкой на отчетность кипрских компаний Удодова оно писало, что бизнесмен является бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах Gellasia Ltd, который летом 2008 года получил транш $30 000 от офшора Rodney Universal Ltd, который в американском суде указывался как аккумулятор похищенных из российского бюджета средств, растекавшихся по миру в 2009 году.

В пакете документов по сделке в «Федерации», имеющихся у The Bell, также упоминается Gellasia Ltd — как одна из компаний, через которые предлагалось проводить деньги по сделкам. Но использовалась ли она для них, из документов непонятно.

The Bell направил Удодову вопросы через его компанию «Грибная радуга», но ответов не получил.

Не только офисы

В данных Росреестра Удодов упоминается только как бывший владелец жилого помещения на 182 кв. м на 55-м этаже «Федерации», которое купил в 2009 году вместе с совладельцем Соликамского магниевого завода Игорем Пестриковым. В один день с Удодовым другие апартаменты на том же этаже купил его давний партнер Виталий Качур, который впоследствии был судим по обвинению в рейдерском захвате здания в центре Москвы. Удодов с Пеcтриковым вскоре продали это помещение топ-менеджерам «Интеко» Константину Эделю и Олегу Солощанскому.

Начинающий предприниматель

В 2005 году, когда Александр Удодов покупал миллиардную недвижимость в «Федерации», согласно официальной биографии, он был начинающим предпринимателем. В 2004 году Удодов с бизнес-партнерами купил немецкую логистическую компанию VG Cargo — оператора обработки грузов в аэропорту Франкфурта-на-Майне, который обслуживал грузовые рейсы «Аэрофлота». Но, судя по выпискам из немецкого торгового реестра, VG Cargo в нынешнем виде была зарегистрирована в 2006–2007 годах, а до этого активной деятельности не вела. Крупнейшими соучредителями компании с вкладами по €60 000 были Удодов и его постоянный бизнес-партнер Виталий Качур.

Качур за свою бизнес-карьеру попадал в поле зрения журналистов еще реже, чем Удодов, — пока в 2014 году не стал фигурантом громкого уголовного дела о рейдерском захвате здания в центре Москвы у бизнесмена Отари Кобахидзе. Дело привлекло внимание из-за того, что организатором хищения Следственный комитет назвал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в 2017 году в Киеве. Качур по этому делу был осужден на четыре года и два месяца колонии, но после убийства Вороненкова в 2017 году досрочно освобожден.

В том же 2005 году Удодов с Качуром и уже упоминавшимся Игорем Пестриковым построил на северо-западе Москвы торговый центр «Речной». С него началась вся последующая успешная карьера Удодова как владельца торговой недвижимости — в 2010-е этот бизнес стал для него основным. Других крупных бизнесов и инвестиций, по официальной информации, у Удодова в 2005 году еще не было. Откуда он взял деньги на покупку офисов в «Федерации», неизвестно.

Примерно в тот же период в биографии Удодова появляется его будущая жена, сестра будущего премьера Михаила Мишустина Наталья Стенина. Поженились они в 2008 году, но первый совместный проект у Удодова и Стениной появился еще в начале 2006 года: они вместе с Качуром, а также главой «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым и заместителем гендиректора «Газпром-медиа» Алексеем Красновым создали фонд содействия воссозданию храма в селе Уборы Одинцовского района.

Сам Мишустин на тот момент (с 2004 по декабрь 2006 года) тоже работал в сфере недвижимости — в Росземкадастре, где отвечал за кадастровую оценку объектов недвижимости.

Ирина Панкратова