Скандалы: Любитель «лохматого золота»

Чем известен организатор съёмки обнажённых моделей в ОАЭ Виталий Гречин

Украинскому бизнесмену Виталию Гречину, которого считают организатором съёмки обнажённых моделей в одном из отелей Дубая, могут теперь закрыть въезд в ОАЭ. Лайф поговорил с одним из участников скандальной фотосессии. По его словам, помимо моделей главными персонажами там были украинец с американским паспортом Виталий Гречин, бизнесмен из Иванова Алексей Концов и фотограф из Петербурга Александр Тен.

Источник утверждает, что организатором мероприятия был именно Гречин. Что касается Концова, то многие модели впервые увидели его в номере отеля, где проходила съёмка. Наш собеседник не исключает, что российский бизнесмен был спонсором мероприятия, однако в компании Involta, которую Концов возглавляет, ранее опровергали его причастность.

Очевидец уточняет, что с самого начала всё шло не по плану. Всего на фотосессию пригласили чуть более 30 девушек, все они добирались в Дубай из Киева. По прилёте моделей не могли заселить в отель из-за карантинных мер, девушек пришлось переселять несколько раз. А когда речь зашла о фотосессии в стиле ню, многие модели ответили отказом. Проблемы начались после того, как российский бизнесмен выложил фрагмент видео в социальные сети, по которому полиция и вычислила адрес мероприятия.

Виталий Гречин родился в Киеве в 1980-м. Когда ему было 10 лет, вместе с родителями переехал в США. Там получил два высших образования (финансы и кадровая психология). Работал в казначействе корпорации Ford. Служил в американской армии. Позже вернулся на Украину, где работал в американском посольстве в Киеве.

Девушки — его частые спутницы. Они сопровождают бизнесмена как минимум с 2011 года, когда в Сети появилось пикантное видео с его дня рождения. Позже фотографии голых красавиц будут регулярно украшать его соцсети.

— У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живёт больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он «женат» на всех сразу, — утверждает один из знакомых бизнесмена.

Делу — время

Гречин знает, как себя подать. В 2010 году в интервью журналу Exclusive style он хвастался, что финансировал предвыборную кампанию Барака Обамы. Затем в 2013-м позиционировал себя как советника американских демократов, а в 2019-м уже договорился до звания финансового советника Обамы. Возможно, он всё же был честен с прессой: судя по имеющимся фотографиям, Гречин знаком с Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, а также с актёром Джорджем Клуни.

По словам Гречина, деньги он заработал на сделках с недвижимостью. Судя по данным украинского государственного реестра юридических лиц, на сегодняшний день его полный тёзка владеет агентством недвижимости «Киев». Следует отметить, что фирма появилась ещё в 1992 году, когда бизнесмен, по его словам, уехал на ПМЖ в США.

Гречин также упоминал, что работал в инвесткомпании «Лайтхаус», где «представлял частный западный капитал, индивидуальных инвесторов с высоким состоянием». Одним из проектов была фабрика «Юность», которая шила школьную форму ещё при СССР.

На Украине Лайф нашёл компанию «Лайтхаус менеджмент», зарегистрированную в 2008 году. Её основной деятельностью является «исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения». Интересно, что Гречин в качестве учредителя или руководителя в ней не значится, юридически владельцами фирмы являются Дмитрий Сердюк и киевлянка Виктория Дорошенко.

Женщина несколько лет была компаньоном Гречина по фирме «Лазурные озёра». Помимо того, их связывал ещё один общий бизнес — ТОВ «Сабджект». Судя по украинскому ОКВЭД, фирма работает в сфере права и у неё своя интересная история.

Например, среди её собственников значится полная тёзка киевского историка Олены Мокроусовой, пишущей научные труды об архитектуре Киева рубежа XIX–XX веков. Помимо «Сабджекта» она учредила ещё пять фирм, в которые вложила почти шесть миллионов гривен, или 16 миллионов рублей.

Другой партнёр Гречина по «Сабджекту» — учредитель общественной организации «Патриоты Киева» Григорий Москаленко. На странице организации в «Фейсбуке» сейчас красуется знак «волчий крюк», который в своей символике используют украинские нацисты. Третий учредитель — уже недействующий кипрский офшор «Виртон логистика лимитед».

Судя по фотографиям Виталия Гречина в соцсетях, у него жизнь миллиардера: яхты, самолёты, машины и дорогостоящие поездки.

Лямур-тужур

Поначалу подозрение в организации голой фотосессии в Дубае пало на живущего на Украине 44-летнего француза Стефана Клавеля. В 90-е он стал миллионером на продажах компьютерной рабочей станции для диджеев. Объездил полмира и неожиданно для многих осел в Киеве, где занялся модельным бизнесом и стал партнёром Playboy в стране.

Он, как и Гречин, демонстрирует лакшери-жизнь, регулярно фотографируется в окружении своих моделей, часто полуголых или вовсе без одежды. Кстати, оба, что неудивительно, хорошо знакомы друг с другом и дружат аккаунтами в соцсетях.

Подозрений властям ОАЭ добавило и то, что у Клавеля есть жильё в Дубае, где он часто организовывал шумные вечеринки с алкоголем, наркотиками и оргиями. А большинство девушек, засветившихся в балконном скандале, оказались украинками, и в некоторых из них признали ещё и его «подопечных».

Комментируя скандал украинским медиа, Клавель, конечно, отрицал свою причастность к фотосессии.

— Я партнёр модельного агентства в Киеве, которое имеет очень хорошую репутацию. Оно отправляет девушек в Милан или Нью-Йорк на показы мод, а не в Дубай для съёмок обнажённой натуры. Я также иногда организовываю какие-то мероприятия, получившие репутацию очень чистых, где от приходящих людей не ждут ничего, кроме дружбы (и уж точно никакой наготы). Вот почему мне не нравится, когда люди связывают меня со скандалами в обнажённом виде, потому что я очень стараюсь держаться подальше от этого мира, — заявлял украинским медиа француз.

Пётр Егоров