Мнение: Крах концепции

Платформа Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением на территории России. Услуги платформы, специализирующейся на организации видеоконференций, теперь недоступны пользователям-организациям с государственным участием. Адекватной замены для Zoom, в общем-то, нет.

Концепция «будем продавать нефть и газ, а остальное купим за доллары» в очередной раз получила пробоину. Оказывается, было бы неплохо все-таки заниматься чем-то еще, кроме продажи сырья. И на словах наши воры, сидящие в руководящих креслах, это вроде бы понимают. Но даже если и так — то время упущено.

Западные партнеры российских гангстеров хладнокровно дождались, пока вся эта братва, захватившая власть в России, не разворует ее до основания, не уничтожит промышленность и технологии, не выгонит за рубеж талантливых и умных. И теперь демонстрируют, кто в доме настоящий хозяин.

Удивляться не приходится. Второй год Газпром не в состоянии завершить свою собственную стройку — пробросить сотню километров трубы Северного потока-2. По той же причине: без западных технологий и западных подрядчиков сделать это оказалось крайне затруднительно. И это, казалось бы, в сфере, где нет недостатка в ресурсах — только развивай технологии и выбивайся в мировые лидеры и передовики. Что уж говорить обо всей остальной российской экономике, которая для путинской вертикали интересна только в одном качестве — что бы и где бы ещё украсть.

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