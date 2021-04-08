Мнение: Стрельба в школах: что американцы делают не так

Если девушка выходит замуж за короля, её уважительно называют королевой. Если юноша выходит замуж за королеву, ему указывают его место, демонстративно называя герцогом Эдинбургским и прочими подчёркнуто второстепенными титулами. Налицо явная дискриминация по полу. О которой, пожалуй, я бы не думал, если бы журналисты не лезли ко мне изо всех щелей со своими бесконечными историями про приключения английских вырожденцев.

Сейчас в США процветает так называемая «культура отмены». Под отменой подразумевается травля и бойкот жертвы, высказавшейся против нетрадиционных ценностей. Классический пример такой жертвы — писательница Джоан Роулинг, которую травят за нежелание менять устаревший термин «женщины» на более современный «менструирующие люди». Как это обычно и бывает, под каток репрессий чаще всего попадают самые ярые псы режима. К примеру, вышеупомянутая госпожа Роулинг имеет опыт работы в «Амнести Интернейшнл», не любит Россию и деятельно поддерживает содомскую пропаганду:

https://ytro.ru/articles/2007/10/24/689780.shtml

Грустно наблюдать, что на Западе создали рабочий инструмент по решению важных социальных проблем, но применяют его не к тем людям. Я не имею причин любить Джоан Роулинг, однако её отмена — бессмысленное и, пожалуй, даже разрушительное действие. «Отменять» следовало бы не тех, кто проявляет осторожное инакомыслие, а тех, кто использует беспринципные СМИ для рекламы террористических актов.

В Древнем Риме практиковалось наказание «проклятье памяти» (damnatio memoriae). Суть наказания была в том, что все упоминания о преступники стирались из книг и памятников. У нас в СССР также была аналогичная практика фотографии репрессированных товарищей стирались со снимков, где они были запечатлены вместе со Сталиным.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriae

Казалось бы, варварство… но только на первый взгляд.

10 лет назад Андерс Брейвик совершил отвратительный теракт, убив 77 человек. Теракт был направлен против активистов Рабочей партии Норвегии. Так как левые уже тогда контролировали большую часть медиапространства, террорист был для западных СМИ не только врагом общества, но и прямым политическим врагом. Несмотря на это, журналисты дружно помогли террористу, распиарив его преступление на всю планету. Андерс Брейвик получил то, чего хотел — вошёл в учебники истории и стал знаменитостью всепланетного масштаба.

Если бы вместо культуры отмены на Западе работал бы закон о проклятии памяти, если бы у СМИ отзывали лицензию за рекламу терроризма, Андрес Брейвик просто не стал бы совершать теракт. Он не захотел бы садиться в тюрьму, зная, что его фамилию никогда не напечатают в газетах, а про его графоманские проповеди не узнает никто, кроме полицейских психиатров.

То же самое относится и к так называемым «школьным стрелкам». Если бы журналистам запрещали делать деньги на чужой крови, рекламируя школьников-террористов, стрельба в американских школах была бы исключительным явлением. Во-первых, подросткам со сниженным интеллектом просто не приходила бы в голову мысль о том, что можно устроить стрельбу в школе. Во-вторых, они бы понимали, что после преступления их просто упекут в лечебницу или в тюрьму до конца жизни, и что никаких пяти минут славы в свете софитов у них не будет.

У нас есть статья 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Вполне очевидно, что упоминание фамилий террористов, рассказ об их преступлениях уже является пропагандой: террористы получают известность, возможность рассказать о своих взглядах, побуждают потенциальных преступников последовать своему примеру.

Вместе с тем так исторически сложилось, что журналисты являются священными коровами, которых обвинять в пропаганде терроризма нельзя. Даже в очевидных случаях, как с недавней откровенной рекламой скопинского маньяка, журналисты не несут никакой ответственности. Журналист может сейчас выйти на многомиллионную аудиторию и сказать: «маньяк делал вот так-то и так-то, получилось круто. Повторять за ним, конечно, нельзя, но давайте я всё же расскажу вам подробно, как он всё устроил, и какие ошибки вам надо учесть, если вы захотите последовать его примеру».

В СССР тоже были теракты. Так как советская пресса жёстко цензурировалась, теракты или замалчивались полностью, или о них упоминали в виде коротких заметок на последних полосах. Благодаря этой терапии молчания террористов в СССР было очень мало. Если до 1917 года социалисты взрывали и убивали людей тысячами, то после установления контроля над СМИ терроризм как явление почти исчез.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но из имеющихся данных следует вывод, что советский подход к профилактике терроризма значительно эффективнее американского.