Скандалы: Навального решили подкормить

Колония ИК-2 в Покрове объявила о срочной закупке 1200 тушек цыплят-бройлеров весом не менее 1,35 килограмма каждая — на сумму 275 тысяч рублей

На эти цели учреждение намерено потратить 275 тысяч рублей (около 230 рублей за штуку). По словам политика Алексея Навального, который находится в этой колонии, курицу там раньше запрещали, но когда он устроил голодовку, она сразу появилась. Человек, ответственный за закупку курицы, отказался общаться с корреспондентом «Открытых медиа» и отвечать на вопросы о закупке: «Я не обязана на ваши вопросы отвечать, тем более по телефону», — сказала юрист колонии. Закупка запланирована до 13 апреля.

Ещё до того, как стало известно о закупке, 14 часов назад, Навальный сообщил, что для того чтобы усложнить его голодовку на кухне в его отделении колонии неожиданно появилась плитка, на которой сидельцам разрешили жарить курицу, хотя раньше она была полностью запрещена: «На кухне готовить запрещено и не на чем. Только чайник есть. А курица вообще под тотальным запретом. Ее ни купить, ни в передаче получить нельзя», — писал Навальный. По его словам, на плитке начали жарить не только курицу, но также хлеб и другие продукты: «И так теперь целыми днями. Все правила и распорядки отменили. Пир и либерализация!»

В своем посте Навальный написал, что в таком подходе он видит всю «суть этой власти», в которой люди вместо идеи выбирают курицу. Он при этом вспоминает, что вне зависимости от него «десятки тысяч» беззащитных заключенных по всей стране также не могут получить необходимую медицинскую помощь и это придает политику сил в противостоянии «лживой бесчеловечной системе» и «тюремной курице».

Напомним, что Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему квалифицированных врачей и оказать необходимую помощь. Он настаивает, что, как и любой заключенный, имеет на это законное право. Он пьет только воду и продолжает терять вес, хотя его физическое состояние продолжает ухудшаться из-за грыж.

Шпак Клим