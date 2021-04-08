Мнение: Будет немножечко наказан…

Существует точка зрения, что проблемы борьбы с «пандемией» носят сугубо организационный характер. И приводится в пример Китай. Иногда Япония. Там, дескать, на любой чих всех сажают в жесткий карантин, отсутствие маски — буквально преступление, вакцинируют всех поголовно квадратно-гнездовым методом. Вот если бы мягкотелые европейцы или раздолбаи-русские так делали и ходили строем, то все стало бы просто прекрасно.

С оргмероприятиями в Азии, конечно, несколько иначе, чем в Европах. Когда в Голливуде пошла волна фильмов про зомби-апокалипсисы (не иначе, ребята были уже в курсе, а потому готовили население заранее), был снят фильм с Бредом Питтом, где он играл роль эксперта ВОЗ (новое время — новые герои) и был, что называется, на передовой. И, конечно, победил. Так вот там был момент, где было сказано о методе, которым Северная Корея победила зомби. Раз зараза передается укусом, значит, всем жителям Северной Кореи в ударные сроки удалили все зубы. У каждого. Нет укуса — нет зомби.

При всей анекдотичности этого сюжета, он вполне показателен. Методы ЮВА, конечно, работают. Но только в ЮВА. Менталитет, исторический опыт, культурные особенности, жизненная философия и все такое. Попробуйте применять их рецепты в нашей жизни — ничего толком не выйдет.

Однако как раз умение ходить строем и беспрекословное подчинение — это и есть та «новая нормальность», которую сейчас выстраивают в Европе, Штатах и в других регионах. Поэтому Китай, Японию и вообще страны, в которых население и без «пандемии» уже живет в этой самой пресловутой «новой нормальности» особо и не прессуют. Зачем, если они уже там, в этой «нормальности».

Основной удар «пандемии» приходится на те страны и регионы, которые строем ходить либо не умеют, либо не хотят. Поэтому их и дрессируют с помощью «волн», постепенно приучая к тому, что только повиновение, каким бы абсурдным оно ни являлось — единственный шанс на снижение террора. А кто не понимает своего счастья — тот будет немножечко наказан.

—