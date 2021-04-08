Елена Ильиных и Сергей Полунин поделились новыми фотографиями сына Мира

31-летний артист балета Сергей Полунин и его возлюбленная, 26-летняя фигуристка Елена Ильиных в начале 2020 года стали родителями – у пары родился Мир. Сына они показывают редко – впервые это произошло, когда ему было полгода: во время гастролей по Беларуси танцовщик и его возлюбленная снялись в специальном ролике о туре, где вместе с ними был и Мир.

Последний раз кадры, на которых можно было отчетливо рассмотреть его лицо, мы видели в июле прошлого года. А накануне подписчики Елены смогли увидеть уже подросшего Мира – кадры с ним и Сергеем, сделанные на песчаном пляже, она выложила в сторис.

Напомним, впервые об отношениях Елены Ильиных и Сергея Полунина заговорили в начале апреля 2019-го, когда они вместе появились на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards. Со сцены Сергей сказал, что пришел поддержать любимую, чем спровоцировал слухи об их романе. Официально свои отношения звезды подтвердили позже – на шоу “Вечерний Ургант”. А в интервью HELLO! впервые рассказали свою историю любви:

Мы познакомились в Instagram. У меня был довольно странный период, когда я много чего там писал, может быть, даже разрушительного для себя. Это продолжалось со дня моего рождения, 20 ноября прошлого года, и до 20 февраля, а потом меня вдруг отпустило. Я стер все, что постил, но перед тем, как удалить, зашел в Direct, куда вообще никогда в жизни не заглядывал. Листал, листал и вдруг остановился на сообщении Лены. Она писала: “Спасибо за искусство…” Но мне неважны были слова. Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию… Удивился. Решил: потеряю сообщение, а если найду снова, значит, что-то действительно есть. И дальше я погрузился в это безумное количество писем, но, листая обратно, сразу же попал на него. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал это.

В начале 2020-го в Memorial Regional Hospital в Майами Ильиных родила ребенка, которого назвали Мир. Об этом пара впервые рассказала HELLO!, украсив обложку мартовского номера.