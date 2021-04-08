Мнение: Фамилия Байден – синоним прозрачности и демократичности

И снова на связи Хантер Байден.

Burisma хотела создать защиту от российской агрессии в Украине

"В то время русские вторглись и аннексировали Крым. Российские силы нарушали восточные границы Украины и стремились к контролю над природными ресурсами и трубопроводом. А Burisma хотела создать защиту от российской агрессии. Они осознавали, что должны выйти на международный уровень, чтобы диверсифицироваться и защититься от российских посягательств. А еще фамилия Байден – синоним прозрачности и демократичности. Вот почему я сказал, что моя фамилия была на вес золота. Но моя роль в совете директоров ограничивалась корпоративным упорядочением и прозрачностью"

(с) Хантер Байден

Вы только не подумайте, что это была коррупция и разграбление Украины, это была борьба с российской агрессией. Она объясняет абсолютно все что угодно.

А загулы с несовершеннолетними проститутками в США в это была борьба с влиянием на американские выборы и российской дезинформацией.

В блокировка информации об этом в американских СМИ это была борьба за свободу слова и плюрализм мнений.

Ведь как нам объясняют, фамилия Байден это синомим прозрачности и демократичности.

В общем, редкостная хуцпа.

—