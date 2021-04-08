 

СК решил повторно изучить дело осужденного за убийство вероятного педофила уфимца

08.04.2021, 11:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно изучить дело уфимца, получившего восемь лет колонии за избиение до смерти предполагаемого педофила, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовных дел, расследованных в связи с произошедшими событиями», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Официальный представитель СК подчеркнула, что некоторые оценки работы следствия по делу продолжают даваться лицами, не имевшими доступ к материалам уголовного дела, «а знакомыми с ситуацией лишь поверхностно, в основном по материалам СМИ и соцмедиа». По ее словам, назвать их объективными нельзя.

Как добавила Петренко, вместе с тем Быстрыкин поручил еще раз изучить, как региональные следователи обосновывали квалификацию действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений и иные собранные доказательства.

«Также будет изучено уголовное дело в отношении Зайцева, расследованное по ст. 135 УК РФ (развратные действия) и прекращенное в суде по нереабилитирующему основанию – в связи со смертью обвиняемого», – рассказала она.

Ранее Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии.

Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт мужчин перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи. Санкин попросил суд рассматривать его дело с участием присяжных заседателей. Они посчитали его виновным в убийстве, но невиновным в совершении разбоя (по версии следствия, Санкин похитил у потерпевшего деньги), и просили суд о снисхождении при назначении наказания.

Следственные органы Башкирии, комментируя общественный резонанс вокруг наказания Санкина сообщили, что погибший в тот момент не был опасен для детей, а осужденный избивал его и продержал на морозе четыре часа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Появились новые требования к автомобильной аптечке

30.07 / По факту убийства рэпера Картрайта возбудили дело

29.06 / Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину

12.09 / “Красный Крест” получит доступ ко всей территории ОРДЛО – Ермак

05.12 / “Холодильных установок ограниченное количество”. Степанов рассказал о готовности Украины к массовой вакцинации от COVID-19

17.10 / Инвесторы готовятся подавать иски против Украины из-за долгового кризиса в секторе “зеленой” энергетики – Европейско-украинское энергоагентство

10.09 / Вучич заявил о понимании Путиным проблем Сербии

29.12 / В РФ ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины

26.09 / Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России

22.11 / В РФ оценили перспективы Трампа «перевернуть» исход выборов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика