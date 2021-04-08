Аэропорт Днепропетровск на Украине переименовали
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Международный аэропорт Днепропетровск на Украине переименовали в Днепр, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
– Нет больше аэропорта «Днепропетровск», есть «Днепр». Старое название аэропорта «Днепропетровск» осталось окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется «Днепр», – заявил Криклия.
По его словам, этой весной жители города Днепр и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь кого будет назван аэропорт.
– Уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023 года в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса. С подписанием договора по «открытому небу» и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, верю, что новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности, – добавил министр.
Необходимость переименования связана с действием так называемого закона о декоммунизации, согласно которому запрещена пропаганда и символика советского периода, а название области содержит упоминание о Григории Петровском – партийном, большевистском и советском деятеле.
В мае 2016 года Рада также переименовала город с миллионным населением Днепропетровск в Днепр, что вызвало большой общественный резонанс.
В апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий публичное использование и пропаганду коммунистической и национал-социалистической символики в стране.
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