Аэропорт Днепропетровск на Украине переименовали

Международный аэропорт Днепропетровск на Украине переименовали в Днепр, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

– Нет больше аэропорта «Днепропетровск», есть «Днепр». Старое название аэропорта «Днепропетровск» осталось окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется «Днепр», – заявил Криклия.

По его словам, этой весной жители города Днепр и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь кого будет назван аэропорт.

– Уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023 года в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса. С подписанием договора по «открытому небу» и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, верю, что новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности, – добавил министр.

Необходимость переименования связана с действием так называемого закона о декоммунизации, согласно которому запрещена пропаганда и символика советского периода, а название области содержит упоминание о Григории Петровском – партийном, большевистском и советском деятеле.

В мае 2016 года Рада также переименовала город с миллионным населением Днепропетровск в Днепр, что вызвало большой общественный резонанс.

В апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий публичное использование и пропаганду коммунистической и национал-социалистической символики в стране.