Euronews – «зелёная экономика» повышает риски для морских экосистем

Переход к «зелёной экономике» усиливает спрос на альтернативные источники энергии. Однако учёные предупреждают, что глубоководная добыча полезных ископаемых может нанести непоправимый ущерб морским экосистемам. Поэтому до старта любых новых проектов необходимо проводить углублённые исследования, чтобы обеспечить наиболее эффективную защиту окружающей среды, передаёт Euronews.

Глобализация и дефицит источников энергии подогревает интерес бизнеса и правительств к глубоководной разработке морского дна. Но учёные предупреждают, что такой метод добычи ресурсов чреват серьёзным ущербом для окружающей среды.

На прошлой неделе BMW, Volvo и Google первыми из международных компаний поддержали инициативу ввести мораторий на использование полезных ископаемых, добытых со дна мирового океана — до тех пор, пока не будет обеспечена эффективная защиты морской среды.

ДУГЛАС МАККОЛИ, профессор кафедры океанологии Института морских наук в Калифорнийском университете: Сегодня на рынке нет полезных ископаемых, добытых со дна моря или океана. Но мы видим усилия по открытию доступа к глубоководным ресурсам для цепочек поставок, которые создаются для производства батарей электромобилей. Это подходящий момент, чтобы принять решение. И у нас есть уникальная возможность сделать это сейчас, а не потом: решить, сопоставимы ли преимущества глубоководной добычи с долгосрочным влиянием на «здоровье» мирового океана и экосистем.

В ближайшие годы выполнение обязательств по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и переход к «зелёной экономике» повысят спрос на альтернативные источники энергии. Эксперты говорят, что для сбора данных и проведения исследований пока ещё есть время.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.

