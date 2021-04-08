 

Sky News – наихудшая ситуация — Ким Чен Ын признал ущерб от пандемии

08.04.2021, 11:16, Новости дня
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Выступая перед своими сторонниками, руководитель Северной Кореи рассказал, что пандемия серьёзно сказалась на экономике страны, пишет на своём сайте Sky News. По словам корейского лидера, сейчас ситуация наихудшая. Но он призвал членов партии приложить усилия для её нормализации.


Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится в наихудшей ситуации за все времена, поскольку экономика сильно пострадала от пандемии, пишет на своём сайте Sky News. Такие заявления он сделал, выступая перед тысячами своих сторонников во время политической конференции партийных ячеек в Пхеньяне.

Он также призвал секретарей ячеек партии внести свой вклад в то, чтобы ситуация исправилась. «Улучшение стандартов жизни людей… даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки, первичные организации партии», — приводит его слова автор статьи. Ячейки численностью от 5 до 30 человек — самое мелкое подразделение партии КНДР.

Как пишет журналист, возможно, это самый сложный момент для Кима за всю историю его правления. И до этого экономика страны была не в лучшем состоянии, в том числе из-за американских санкций. Но особенно на ней сказались пандемия и карантин.

Sky News отмечает, что Ким Чен Ын снова продемонстрировал необычайную открытость, как в январе, когда признал, что его планы по переустройству экономики не работают. Он призвал участников конференции воплощать в жизнь принятые решения, в частности, укреплять ядерное сдерживание перед лицом США и исполнять пятилетний план развития. При этом он раскритиковал партийные ячейки за некую недостачу, которую, по его словам, необходимо незамедлительно скорректировать.

Автор статьи отмечает, что Ким недавно отверг предложение администрации Байдена о переговорах и возобновил свои испытания баллистических ракет. Кроме того, КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх из опасений пандемии, пишет Sky News.



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