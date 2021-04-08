Times – в Великобритании рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca людям моложе 30 лет

Британский регулятор рекомендовал не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за случаев тромбоза, передаёт The Times. Тем не менее представитель Объединённого комитета по вакцинации Вей Шен Лим заявил, что подобная рекомендация сделана из соображений осторожности, а не из-за опасений относительно безопасности вакцины.



Reuters

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании рекомендовало не прививать вакциной компании AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за случаев образования тромбов, пишет The Times.

Как напоминает издание, на данный момент в Великобритании выявили 79 случаев тромбоза у людей, привитых препаратом AstraZeneca, из них 19 закончились смертью пациентов, а возраст трёх умерших был меньше 30 лет. 51 случай зафиксирован среди женщин, и 28 — среди мужчин, все в возрасте от 18 до 79 лет.

Тем не менее заместитель главного врача страны Джонатан Ван-Там назвал рекомендацию не вакцинировать людей моложе 30 лет «коррекция курса», подчеркнув, что случаи образования тромбов очень редки, а значит, отказываться от вакцинации не стоит.

«Это коррекция курса… В медицине вполне нормально, что врачи со временем меняют свои предпочтения в отношении лечения пациентов. Изменение предпочтений в отношении вакцин — обычное дело», — приводит The Times слова Ван-Тама.



При этом Ван-Там заявил, что переход от AstraZeneca к препаратам Pfizer или Moderna для вакцинации людей от 18 до 29 лет не должен серьёзно повлиять на темпы вакцинной кампании в Великобритании.

В свою очередь, представитель Объединённого комитета по вакцинации Вей Шен Лим отметил, что решение относительно рекомендации было принято из «чрезвычайной осторожности, а не потому, что у нас есть какие-то серьёзные опасения относительно безопасности».