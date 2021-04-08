Зарубежным терапевтам запретили выписывать обезболивающие препараты

Зарубежным терапевтам запретили выписывать препараты от хронических болей неизвестного происхождения. Теперь вместо них пациентам будут рекомендовать физические нагрузки.

Во всём мире миллионы людей страдают от хронических болей, которые возникают по неизвестным причинам и длятся более трёх месяцев. Стоит отметить, что всевозможные обследования пациентов зачастую не могут подсказать, почему в организме происходит сбой. Поэтому в Минздраве Великобритании решили не выдавать таким людям рецепты на обезболивающие, а врачей общей практики обязали лечить больных при помощи физнагрузок, психотерапии и даже иглоукалывания.

Российские медики объясняют, что головная боль может быть вызвана различными причинами, к примеру, повышением кровяного давления, эмоциональным или физическим напряжением, стрессовыми ситуациями. В любом случае при длительной мигрени нельзя бороться с болезнью самостоятельно при помощи таблеток, а необходимо обратиться к профильным специалистам, поскольку это состояние может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Терапевт отправит пациента на дополнительную диагностику и только после этого назначит соответствующее лечение.

Источник: www.medikforum.ru