Предприниматели назвали самые востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в России

Опрос проводился в рамках создания единой цифровой

экосистемы мер поддержки национального проекта “Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”. Курирует его первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В исследовании изучались потребности предпринимателей в цифровых сервисах и их приоритизации. По итогам все предложения будут учтены при

формировании цифровой экосистемы МСП. В опросе участвовали 13,5 тысячи человек. Почти треть респондентов занята в сфере

торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, затем идут представители

логистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что при

реализации нацпроекта они хотят добиться того, чтобы взаимодействие предпринимателей с госорганами стало безбарьерным и удобным.

Цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов

развития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности для

ведения бизнеса. Среди

наиболее востребованных цифровых сервисов предприниматели назвали онлайн-взаимодействие с госорганами. Представителям бизнеса важно получать

обратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам и

имеющимся замечаниям.

Для тех,

кто планирует открыть бизнес, полезны такие сервисы как автоматическое

уведомление госорганов о начале деятельности, online-регистрация компании и дистанционное открытие счетов.

Далее по востребованности у предпринимателей

назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов. Доступ к

онлайн финансовым мерам поддержки занял четвертое место. Также в равной

мере предприниматели заинтересованы в построении образовательного пути и

акселерации.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что для удобства и экономии

времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в

зависимости от этапа жизненного цикла компании.