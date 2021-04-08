 

Предприниматели назвали самые востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в России

08.04.2021, 11:08, Разное
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Опрос проводился в рамках создания единой цифровой
экосистемы мер поддержки национального проекта “Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”. Курирует его первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В исследовании изучались потребности предпринимателей в цифровых сервисах и их приоритизации. По итогам все предложения будут учтены при
формировании цифровой экосистемы МСП. В опросе участвовали 13,5 тысячи человек. Почти треть респондентов занята в сфере
торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, затем идут представители
логистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что при
реализации нацпроекта они хотят добиться того, чтобы взаимодействие предпринимателей с госорганами стало безбарьерным и удобным.

Цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов
развития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности для
ведения бизнеса. Среди
наиболее востребованных цифровых сервисов предприниматели назвали онлайн-взаимодействие с госорганами. Представителям бизнеса важно получать
обратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам и
имеющимся замечаниям.

Для тех,
кто планирует открыть бизнес, полезны такие сервисы как автоматическое
уведомление госорганов о начале деятельности, online-регистрация компании и дистанционное открытие счетов.

Далее по востребованности у предпринимателей
назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов. Доступ к
онлайн финансовым мерам поддержки занял четвертое место. Также в равной
мере предприниматели заинтересованы в построении образовательного пути и
акселерации.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что для удобства и экономии
времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в
зависимости от этапа жизненного цикла компании.



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