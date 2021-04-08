 

Елизавета Боярская и Максим Матвеев отметили день рождения старшего сына: редкое общее фото

08.04.2021, 10:34, Разное
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35-летняя Елизавета Боярская и 38-летний Максим Матвеев вчера праздновали день рождения своего старшего сына Андрея – ему исполнилось девять лет. Актерская чета не афиширует семейную жизнь и крайне редко публикует снимки своих детей, но по большим праздникам, как этот, все же делают исключение. Первой подарок в этот день получила мама – Матвеев выложил в сторис фото из такси с ярким букетом цветов и написал:

Цветы для девчонки, у которой сегодня… День рождения старшего сына!!!
С днем рождения сынули, любимая!

А вечером, несмотря на то что день рождения выпал на среду, супруги устроили большое домашнее застолья с гостями, подарками и большим тортом. Позже они оба опубликовали на своих Instagram-страницах одинаковое фото с именинником и тортом со свечками.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев со старшим сыном Андреем

9 лет! Нежность, любовь, счастье, радость! С днем рождения, сыночек! Спасибо тебе, my love, my partner, my bro, my friend, my Superman @maxim_matveev,

– подписала снимок Елизавета.

9 лет!!! Паря-ты наше чудо и радость!!! Пусть у тебя все получается легко!!! @lizavetabo ты моя SuperGirl, спасибо за этого SuperBoy!!!

– такое послание оставил под снимком Максим. Помимо ровесников виновника торжества, на празднике были и звездные гости – например, актрисы Марина Александрова и Дарья Румянцева, а также продюсер Анастасия Перова.

Елизавета Боярская, Анастасия Перова, Марина Александрова и Дарья Румянцева

Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская познакомились в августе 2009 года на съемках фильма “Не скажу”, а летом 2010-го поженились. Спустя два года у пары родился сын Андрей. Долгое время они не показывали его общественности. 5 декабря 2018 года у пары родился сын Григорий. Его родители тоже не спешат показывать и ограничиваются только снимками, на которых не видно его лица.

Год назад праздник выпал на период всеобщего карантина – как они его провели, смотрите здесь. Также супруги поделились секретом сохранения отношений во время самоизоляции. Кстати, время они тогда зря не теряли – Максим Матвеев, например, вручную создавал игрушки для детей.

Максим Матвеев с сыновьямиЕлизавета Боярская и Максим Матвеев



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