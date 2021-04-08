В Челябинске разрабатывают мобильные источники энергии

Современные генераторы, работающие на водороде по технологии топливных элементов, будут представлены в Челябинском госуниверситете. Как стало известно, разработки активно ведут специалисты в химической лаборатории вуза.

Главный преимуществом инновационных установок станет их мобильность, отмечают ученые. В результате их можно будет подвозить туда, где в них возникает потребность.

Также эти источники энергии можно будет использовать в быту, на производстве, при проведении аварийно-спасательных работ и т.д. Кроме того, в Челябинске пытаются создать собственную синтезированную мембрану, которая является главной частью любого топливного элемента. Именно эта деталь сегодня делает водородные установки дорогими. Но проблему можно будет решить, если удастся использовать дешевый материал.