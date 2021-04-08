 

В США создали робота-поводыря

08.04.2021, 10:20, Новости дня
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Специалисты Калифорнийского университета создали уникальную машину, способную заменить собаку поводыря. В данном случае робота также оказался четвероногим, однако у него есть ряд очевидных преимуществ перед живым аналогом.

Дрессировка собак-повадырей занимает много времени, говорят эксперты. К сожалению, и век их недолог, а заменить такого помощника незрячему человеку очень трудно.

Еще одно преимущество робота-поводыря, при помощи искусственного интеллекта и глобальной системы позиционирования он может мгновенно проложить маршрут к любому месту и провести туда своего хозяина. Настоящую же собаку приходится обучать хождению по каждому новому маршруту, отмечают разработчики технологии.



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