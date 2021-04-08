В ФРГ назвали «принципиально положительным» предзаказ «Спутника V» Баварией

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс, заявил, что считает предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.

Мертенс заявил, что узнал об этом из прессы. Он считает «принципиально положительным (то), что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной», передает РИА «Новости».

Он добавил, что ему «не кажется убедительным» то, что данный предзаказ осуществляется «как односторонние действия Баварии», однако не пояснил, какая есть альтернатива этому решению и должно ли правительство ФРГ взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу.

Ранее стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».

Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.