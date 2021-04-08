Обыск прошел в квартире администратора Telegram-бота, собирающего данные россиян

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в московской квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога» и увезли его, сообщил его адвокат Федор Сирош.

По словам адвоката, силовики взломали дверь в квартиру администратора чата и начали обыск. К настоящему моменту обыск закончен. «Меня так и не пустили в квартиру к моему доверителю. Его вывели оттуда и увезли какие-то люди в масках. Предположительно, оперативники. Сам он успел мне сказать, что мне за ним ехать не надо. Но я все равно попробую его найти», – сказал адвокат, передает ТАСС.

«Глаз бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве указали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование – права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.

В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и «Глаз бога». После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к Telegram.