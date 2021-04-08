«Спряталась у всех на виду» — Трампа поймали с «запретной» бутылкой колы

Несмотря на то что бывший президент США Дональд Трамп объявил бойкот Coca-Cola за то, что компания выступила против нового закона о голосовании в Джорджии, пользователи интернета заметили, что сам экс-лидер не слишком торопится отказываться от продукции фирмы, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Джнни Мус, «запретную» бутылку с колой обнаружили на столе Трампа — тот, очевидно, хотел её спрятать, но не отодвинул достаточно далеко, чтобы та вышла из кадра.

Некоторые критики жаждут поймать бывшего президента США Дональда Трампа на нарушении объявленного им бойкота Coca-Cola. И, похоже, они нашли тому фотографические доказательства. Корреспондент CNN Джинни Мус расскажет нам о находке интернет-пользователей, которая, похоже, пряталась у всех на виду.

Вы видите фотографию экс-президента, который улыбается, сидя за своим столом. Однако многие люди также улыбнулись, когда увидели, что стоит за его телефоном. Этот предмет обводили кружком, указывали на него стрелочками и обводили прямоугольниками.

Всего несколько дней назад бывший президент Трамп призвал к бойкоту Coca-Cola и других компаний, которые выступили против нового закона о голосовании в Джорджии. «Не пользуйтесь их товарами, пока они не пойдут на попятный», — говорилось в его заявлении. И вот теперь — по силам ли вам найти диетическую колу, спрятанную на этом снимке?

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Защитники президента усомнились, в том, что речь действительно идёт о коле. «Никто вам не поручится, что это была бутылка с колой».

Однако она очень сильно на неё похожа. «Ты бойкотируй, а я как-нибудь потом», — написал один пользователь. «Бутылка с колой Трампа похожа на Шакила О’Нила, который пытается спрятаться за деревом»*.

Фотографию опубликовал бывший советник Трампа Стивен Миллер, который был у того в гостях в Мар-а-Лаго. При этом публика в любом случае нашла над чем похихикать — например, над статуей самого Трампа, виднеющейся на заднем плане на столе. Однако больше всего внимания привлекла именно бутылка с колой, которая грозит пустить под откос весь его бойкот. Ведь мы же, в конце концов, знаем этого человека…

ОТРЫВОК ИЗ ЭФИРА CNN: …пьёт по 12 банок колы в день, ведь так?

…который прославился своими колоссальными объёмами потребления этого напитка в день. До прихода Байдена у президента несколько лет на столе в Овальном кабинете стояла кнопка, по нажатию которой к нему приходил дворецкий. Однако для Трампа эта кнопка, судя по всему, имела особое значение.

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ДЖИММИ КИММЕЛ, американский комик: У него в Овальном кабинете на столе была кнопка вызова диетической колы. Мужик кубиками сахара мочится, что сказать.

Некоторые критики хватаются за соломинку: «Разумный бойкот не требует обязательной ликвидации уже приобретённых товаров. У нас тут не Бостонское чаепитие».

Однако Трамп «колапитием», похоже, занимается на постоянной основе. Колу он заказывает даже на секретной аудиозаписи.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Принесите колу, пожалуйста.

У него всегда была привычка передвигать по столу стакан с колой, однако, по словам критиков, эту бутылку он передвинул недостаточно далеко, чтобы её не было видно.

Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

* Рост Шакила О’Нила составляет 216 см (прим. ИноТВ).