 

В США пристально следят за укреплением России в Арктике

08.04.2021, 10:22, Новости дня
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Россия занимается испытаниями беспилотных подлодок «Посейдон» и собирается их разместить в Арктике. Американские власти обеспокоены такой активностью, поскольку считают Арктический регион жизненно важным для собственной внутренней безопасности, пишет The Times.


Reuters

США заявили, что «очень пристально» следят за наращиванием Россией своей военной мощи в Арктике, пишет The Times.

Такое заявление вызвано тем, что РФ собирается разместить беспилотный подводный комплекс «Посейдон», который ещё называют «ракетой Судного дня». Этот аппарат способен преодолевать до 10 тыс. км под водой и взрываться у побережья вражеских городов, вызывая радиоактивное цунами, которое сделает местность непригодной для жизни на многие десятилетия, объясняет автор статьи.  

Дополнительные испытания этого комплекса намечены на этот год, а разместить «Посейдон» в Арктике планируют к лету будущего года. Появлялась информация, что Северный флот получит 30 таких установок.

Кроме того, российские военные проводят испытания противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Путин говорил об этих вооружениях во время своей речи в 2018 году. А на этой неделе у CNN появились снимки со спутника, которые якобы показывают, что РФ занимается переоборудованием военных баз в Арктике и строит подземные площадки, которые, по мнению западных экспертов, могут использоваться как раз для размещения «Посейдона» и прочих высокотехнологичных вооружений. Речь идёт о Кольском полуострове, который находится рядом с Норвегией, членом НАТО.

«Мы следим за этим очень пристально, — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. — Арктика — ключевой регион, жизненно важный для нашей собственной внутренней безопасности». А другой источник в Госдепартаменте назвал Россию военным вызовом для США в Арктике.

Как напоминает автор статьи, таяние льдов в Арктике открывает новые морские пути из Европы в Азию вдоль северного побережья России, а также облегчает доступ к богатым нефтяным и газовым ресурсам региона. Но сегодня военная напряжённость в регионе максимальная, отмечает The Times. 



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