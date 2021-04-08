Первым покупателям недорого монстра автономности с AMOLED Redmi Note 10 в России дают скидку

В РФ начались продажи монстра автономности с AMOLED-дисплеем, смартфона Redmi Note 10. Первые покупатели смогут получить и без того недорогое устройство со скидкой.

Новый смартфон с качественным экраном и ёмкой батареей предложил суббренд компании Xiaomi Redmi. Note 10 вышел в релиз сразу после официального старта продаж его расширенной Pro-модификации. Работает девайс на однокристальной восьмиядерной мобильной платформе Snapdragon 678 от Qualcomm. Дополняет производительный процессор 4-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения разного рода контента предусмотрен флэш-накопитель вместительностью 64 гигабайта.

Несмотря на достаточно невысокий ценник, Redmi Note 10 оснащен полноценным AMOLED-дисплеем с диагональю в 6,43 дюйма. Вверху в центре экрана в круглом вырезе расположен объектив фронтальной камеры с разрешением в 13 миллионов точек. Главный датчик основной четвертной камеры 48-мегапиксельный, при этом визуально он существенно больше остальных сенсоров, вынесенных производителем в вертикально ориентированный блок.

В Redmi смартфон называют настоящим монстром автономности, долгую работу без необходимости подзарядки обеспечивает мощный аккумулятор на 5 тысяч мА·ч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки. «С коробки» в Redmi Note 10 установлена последняя, одиннадцатая, версия операционной системы Android с фирменным интерфейсом MIUI 12. Цветовой ассортимент смартфона состоит из белого, серого и зеленого вариантов. Первым покупателям новинки в РФ до 15 апреля предоставляется скидка, с учётом которой стоимость базовой модели составляет 16 490 рублей.

Источник: www.dgl.ru