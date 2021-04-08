 

Володин: ситуация с Zoom в России подтверждает правильность политики импортозамещения в сфере IT

08.04.2021, 10:14, Разное
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Политик отметил, что сегодня многих наших соотечественников волнует тема Zoom, что неудивительно. Ведь в условиях пандемийных ограничений мы вынуждены общаться и работать удаленно, для чего уже год используем сервисы видеосвязи.

Вячеслав Володин уверен, что эту тему необходимо обсуждать, поскольку подобные
сообщения повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам. Он напомнил, что у нас есть свои отечественные программы, которые могут составить Zoom
конкуренцию.

По словам Володина, в итоге подтверждается правильность политики импортозамещения в сфере ПО. Он убежден, что российским
компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. “Это
вопрос не только экономики, но и безопасности”, – добавил политик.

Вячеслав Володин полагает, что это
не последняя ситуация, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением
своих прав со стороны зарубежных IT-компаний. И
лучше быть к этому готовыми.

“Мы
уже приняли ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли”, – заявил председатель Госдумы. По его словам, необходимо
заниматься созданием условий для развития отечественных сервисов.

Володин заверил, что наша страна открыта к диалогу с международными IT-компаниями. При этом он добавил, что мир устроен так, что они стремятся диктовать свои условия, а это неприемлемо.



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