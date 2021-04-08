Ученые рассказали о характерных признаках у супружеских пар, которые находятся на грани развода

Как удалось установить американским ученым, в поведении супружеских пар, которые находятся на грани развода, есть некоторые особенности. По ним их состояние может определить даже совершенно посторонний человек.

Например, инициатор развода примерно за три месяца до расставания со своим супругом или супругой, в своей речи начинает часто употреблять личные местоимения. Чуть ли не в каждом предложении у него звучат слова «я» и «мы».

Но еще задолго до этого человек начинает говорить с другой интонацией. Различия настолько велики, что этого трудно не заметить, говорят ученые. А поясняется все это резким изменением психологического состояния. Ведь развод – это всегда сильнейший стресс. Также в разговорах допускается много критики своей второй половинки.