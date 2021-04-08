 

Ученые выделили молекулу, ответственную за многие заболевания мозга

08.04.2021, 9:32, Новости дня
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Исследования, проведенные в Медицинской школе UNC, позволили установить, что молекула, получившая название microRNA-29, ответственна за возникновение и развитие целого ряда заболеваний головного мозга.

Ученые проводили эксперименты на лабораторных мышах. Однако мозг этих млекопитающих реагирует на различные влияния точно так же, как человеческий, отмечают эксперты.

Молекула microRNA-29 является частью РНК. Нарушение в ее структуре часто провоцирует аутизм, а также другие заболевания нервной системы или психики. После того, как было сделано открытие, остается понять, каким образом медицина сможет способствовать излечению болезней, справиться с которыми до сих пор трудно или вовсе невозможно.



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