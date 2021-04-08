Армия Украины обстреляла из минометов пригород Донецка

Украинские силовики нанесли утром в четверг минометный удар по селу Веселое к северу от Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В представительстве сообщили, что обстрел произошел в 7.13, «огонь велся со стороны населенного пункта Опытное», выпустили «12 мин калибра 120 мм», передает Донецкое агентство новостей.

Также украинские силовики выпустили 14 мин калибра 82 мм в направлении села Ленинское.

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны.

Между тем НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса.

Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.

На минувшей неделе в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.

Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.