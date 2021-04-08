 

Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру»

08.04.2021, 9:30, Новости дня
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно отправился с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны, сообщается польское внешнеполитическое ведомство.

«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – указано в сообщении ведомства в Twitter.

Тем временем председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. 

На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.



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