Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру»

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно отправился с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны, сообщается польское внешнеполитическое ведомство.

«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – указано в сообщении ведомства в Twitter.

Тем временем председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.

На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.