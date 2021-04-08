Более 4 тысяч погибших за сутки — Бразилия обновила рекорд по летальным исходам от COVID-19

В Бразилии зафиксирован новый рекордный показатель по числу смертей от коронавируса за сутки — в среду COVID-19 унёс жизни почти 4200 бразильцев, пишет France 24. На фоне роста смертности от коронавируса неоднократно высказывавший сомнения в вакцинах президент Жаир Болсонару обещал сделать 2021 год годом вакцинации в Бразилии.

В Сан-Паулу кладбища теперь работают и по ночам, чтобы справиться с потоком погибших. Число жертв коронавируса в Бразилии превысило мрачный рубеж в четыре тысячи человек за сутки — в среду вирус унёс жизни почти 4200 бразильцев.

Эксперт: Бразилия стала эпицентром глобальной пандемии. К 1 июлю COVID-19, вероятно, унесёт жизни более полумиллиона жителей страны.

Общее количество смертельных случаев в Бразилии составляет почти 340 тысяч. По числу погибших от коронавируса страну обходят только США, где численность населения приблизительно в полтора раза выше. Больницы переполнены — в настоящий момент пациенты с COVID-19 занимают более 90 процентов коек в отделениях интенсивной терапии в большинстве штатов Бразилии. В стране остро ощущается нехватка неотложной помощи, включая кислород. В ряде городов заразившиеся коронавирусом умирают в ожидании лечения.

Ситуация усугубилась с появлением в Бразилии новых более заразных штаммов коронавируса, таких как штамм P1, который осенью появился в бразильском штате Амазонас. Не улучшило ситуацию и противостояние политиков относительно необходимости введения карантина. Крайне правый президент страны Жаир Болсонару неоднократно высказывался против локдауна, что привело к введению частичных экономических и социальных ограничений на уровне городов и штатов.

АЛЕКСАНДР НАИМЕ, специалист по инфекционным заболеваниям: У нас должны были быть объявлены более строгие меры, как в других странах. Людям было бы сложнее, но число погибших было бы намного ниже.

Пост министра здравоохранения в правительстве Болсонару занимает уже четвёртый политик с начала пандемии. Изначально сомневавшийся в вакцинах, сейчас президент обещает сделать 2021 год годом вакцинации. Пока всего менее трёх процентов из более чем 210 миллионов бразильцев получили две дозы вакцины от коронавируса.

Дата выходы в эфир 7 апреля 2021 года.