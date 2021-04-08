 

Польский министр о смоленской катастрофе – необходимо выяснить все причины трагедии

08.04.2021, 9:28, Новости дня
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Памятные мероприятия в связи с 11-й годовщиной смоленской катастрофы состоятся с соблюдением всех санитарных норм, будет месса и возложение цветов к могилам погибших, об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Министр не стал комментировать сообщения о том, что итальянская лаборатория обнаружила следы тротила на обломках самолёта, пишет Super Express.


Reuters

Всё ближе 11-я годовщина смоленской катастрофы, которая произошла 10 апреля 2010 года. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что памятные мероприятия состоятся с соблюдением всех санитарных норм. Утром в Варшаве состоится месса, затем возложение цветов к могилам погибших в этой драматической катастрофе, пишет Super Express. 

Издание обращает внимание на то, что до сих пор причины смоленской катастрофы не были выяснены, а РФ до сих пор медлит с передачей Польше обломков потерпевшего крушение Ту-154. Польская прокуратура всё ещё расследует дело. Однако на этой неделе в издании wSieci появилась информация о том, что якобы итальянские специалисты заключили, что на обломках самолёта было обнаружено взрывчатое вещество — тротил. Ранее в Итальянскую лабораторию судебной экспертизы корпуса карабинеров были отправлены образцы.

«Специалистам из Рима были переданы для анализа следы, опечатанные при вскрытии тел жертв, и с кресел польского Ту-154. После исследований в Риме известно, что на них есть следы тротила и гексогена. Это подтверждают британские анализы, проведённые в Лаборатории судебно-медицинской экспертизы взрывчатых веществ в Кенте», — написало wSieci. 

«Я не хочу комментировать этого, потому мне известно слишком мало. Но одно точно неизменно: мы должны приложить максимум усилий для выяснения всех обстоятельств, связанных с трагедией, произошедшей в Смоленске», — подчеркнул глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. 



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