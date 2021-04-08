 

Соратник Мартина Лютера Кинга назвал Великобританию «матерью расизма»

08.04.2021, 9:28, Новости дня
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Один из самых известных в США борцов за права темнокожих Джесси Джексон осудил отчёт Комиссии по расовым и этническим различиям Великобритании, в котором страну названа образцом для подражания для других стран в расовых вопросах, пишет The Times. По словам Джексона, Великобритания является «матерью расизма» и должна признать свою роль в работорговле и рабовладении.

Один из самых известных американских борцов за права темнокожих священник Джесси Джексон назвал Великобританию «матерью расизма» и призвал страну признать ту роль, которую она сыграла в рабстве, пишет The Times.

Джексон отверг выводы, к которым пришла Комиссия по расовым и этническим различиям. В частности, в ходе обзора комиссия, созданная британским правительством, пришла к выводу, что Великобритания является образцом для подражания для других стран в расовых вопросах.

Тем не менее, по словам американского правозащитника, роль Британской империи в работорговле означает, что «Великобритания несёт конкретную ответственность за то, чтобы признать существование расизма и изменить ситуацию». «Я объездил всю Великобританию, и очевидно, что расизм существует», — добавил Джексон.

Борец за права темнокожих также прокомментировал вопрос расизма в британской королевской семье, отметив, что «у всех есть королевская кровь». «В условиях демократии у каждого есть шанс быть кем угодно. Нет ни высшей расы, ни низшей расы», — приводит издание слова Джексона. При этом, по его словам, брак принца Гарри с Меган Маркл стал доказательством того, что «перемены витают в воздухе».

Как отмечает The Times, критика Джексона в адрес проведённого Комиссией по расовым и этническим различиям обзор перекликается с реакцией, которую публикация вызвала в Великобритании. Так, лорд Саймон Вулли, активный британский борец за права темнокожих, назвал отчёт «упущенным монументальным моментом» для представителей этнических меньшинств в стране.

Издание напоминает, что 79-летний Джексон является одним из самых влиятельных лидеров движения за гражданские права темнокожего населения США. Он был соратником лидера движения Мартина Лютера Кинга и был рядом с ним в Мемфисе, когда тот был убит.



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