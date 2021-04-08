 

Украинский посол отчитал австрийскую газету за гражданскую войну в Донбассе

08.04.2021, 9:28, Новости дня
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Украинский посол в Австрии Александр Щерба возмутился тем, что издание Der Standard назвало вооружённый конфликт в Донбассе гражданской войной. Как пишет «Обозреватель», дипломат в Twitter поинтересовался у газеты, предоставит ли она возможность для «честной дискуссии по поводу российско-украинского вооружённого конфликта», который назвали гражданской войной.


Twitter

Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился тем, что австрийская газета Der Standard назвала войну в Донбассе гражданской. Как пишет «Обозреватель», у себя в Twitter он отреагировал на материал под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война».

«Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны; украинские — с другой. Но это не оккупация, а «гражданская война» для Der Standard», — написал Щерба.

В другом твите посол поинтересовался у австрийского издания, предоставит ли оно возможность для «честной дискуссии по поводу российско-украинского вооружённого конфликта», который назвали гражданской войной.

Как отмечает издание, в своей статье издание Der Standard  написало, что «президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является единственным способом закончить гражданскую войну в Донбассе. Перед этим он поговорил по телефону с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом».



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