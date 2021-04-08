Алексей Навальный заявил, что назовёт свою книгу о похудении «100 дней»

Заключённый видеоблогер Алексей Навальный, объявив о голодовке, займётся написанием книги о быстром и эффективном похудении под названием «100 дней».

Ранее его адвокаты сообщили, что Алексей теряет ровно 1 килограмм веса каждые сутки.

Над созданием собственной методики похудения Алексей трудился последние 2 года, он начал работу над ней после появления в соцсетях его пляжных фотографий, на которых блогер показался недостаточно спортивным. С тех пор Навальный достиг немалого прогресса, сумев сбросить более 50 килограммов лишнего веса, однако в колонии он заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом. Целью Навального является сброс 100 килограммов веса за 100 дней по своей новой программе.

Книга будет доступна в онлайн-магазине ФБК и в бумажном варианте – в ларьке при представительстве ЦРУ в Москве.

– Многие думают, что Алексей занимается только профессиональной юридической деятельностью и ведёт видеоблог. Это не так. На самом деле он довольно глубоко изучил вопросы диетологии, что позволило измениться в лучшую сторону как лично ему, так и его сторонникам. У каждого президента первые 100 дней правления приковывают к себе особенно много внимания. Мы надеемся, что за первые 100 дней голодовки Алексей полностью сбросит лишний вес. Кремлю нечего противопоставить такой методике: кремлёвские диетологи и близко не могут добиться таких результатов, потому что много воруют и всё время врут, – заявил глава ФБК Леонид Волков.

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