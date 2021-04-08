Мнение: Ну, как вам там, борцы против произвола Путина, не дует?



Я продолжаю спрашивать раз за разом у любителей демократии, несанкционированных митингов, борьбы за все хорошее и против всего плохо – спрашивать неприятные вещи. Конечно, ответа я не получу, надо быть смелым, чтобы признать, что ты защилал дерьмо и был дурачком. Но если хотя бы 1% этих важных людей для российского общества включит то, что называется мозгом и перестанут в голову только есть – значит я делаю все не зря.

На повестке дня.

1) Продолжающаяся ложь Навального, у которого уже и лапки отнимаются и каждый день Сисерон теряет по 1 кг живого веса в день.

2) Отказ сервиса Зум от российского рынка.

3) Наускивание США на войну с Россией.

Казалось бы, причем здесь те пациенты, кто орал зимой, что они тут власть и выступал против "беспредела". Отвечаем.

Шмитинг был организован сектантами Навального, хотя тут пришли и еще куча фриков. То есть словами "я просто постоять против путинского произвола" – откупиться не выйдет. Ну, вы же, хотя я не удивлюсь и этому, не пошли бы постоять с ветеранами СС рядом?

Фактически, спустя несколько месяцев унылого вранья и фейлспамов т.н. команды Навального вы доказали – что вы готовы стоять рядом с дерьмом. Не пахнет? Предпочитаете не вспоминать? Это другое? Сейчас напомню.

Зум уходит с российского рынка не из-за Путина, но из-за своих законодателей. На которых, после фильмо Навального с комнатами грязи – работает Навальный. Складываем по теории шести рукопожатий 1+1 и получается – что вы, те, которые за все хорошее и против всего плохого – выходили не против произвола властей, а за то, чтобы США ограбили Россию. Ну или помогли, тут сейчас плюсик поставим, нашим разработчикам заменить иностранное ПО. Впрочем, дальше будет хуже.

Если мне кто-то скажет, что США не провоцируют Киев сейчас – то это дебилы. Разговоры Зеленского про НАТО, как при Саакашвили, если кто забыл, оргазм от звонка Байдена и тут же последовавшее убийство ребенка на Донбасе – надо быть очень тупым, чтобы этого не понимать.

И вот, стороны готовятся к войне. Более того, напоминаю, Навальный проект западных разведок. Вы выступали на несанкционированном митинге Навального. Поздравляю – вы причастны к убийствам детей. И не надо говорить, что это бред – это оно.

Вы же не пойдете митинговать рядом со скопинским маньяком? А почему нет? А если он будет за Навального – пойдете на митинги еще раз? А почему да?

Все становится раз за разом проще.

Хотите изменить мир? Меняйте! Но не рядом с мразями, на которых уже компромата полный Интернет.

Ничего не стоит доказывать свою точку зрения иначе, а не среди бандерлогов и предателей. Чтобы потом хлопать большими голубыми глазами и говорить, что "это другое". Вам просто тупо везет, что сейчас 21 век и вы в России.

Ибо в США за "другую" точку зрения – вас бы уже уволили, посадили, предали анафеме и т.д.

Не знаю, дойдет ли еще раз – но пора взрослеть. Даже тем, кому сильно за 40.

Чтобы завтра не было мучительно больно. В том числе, за бесцельно прожитые годы.

p.s. Кстати, где все клоуны, кто все прошлое лето орал "Хабаровск"?

Счастья вам.

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