 

Итальянские ученые установили причину заразности зевоты

08.04.2021, 8:38, Новости дня
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Зевота действительно заразна, утверждают ученые из Италии, которые исследование данной темы. Они наблюдали за львиным прайдом и, кажется, сумели понять, почему, как только кто-то начинает зевать, окружающие делают то же самое.

Причина в том, что зевота у человека появляется тогда, когда он находится в расслабленном состоянии где-то между бодрствованием и сном. У животных – то же самое. Представьте себе целую группу, которая отдыхает после охоты и готова коллективно поспать. Обычный зевок одной особи становится сигналом расслабиться еще больше. Окружающие делают то де самое.

Если вы заметили, заразность зевоты у людей также появляется тогда, когда они находятся в одном помещении. Как правило, способствующим фактором здесь также является расслабленная атмосфера. Кроме того, зевание улучшает кровообращение в мозге и может помочь повысить бдительность.



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