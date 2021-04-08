Итальянские ученые установили причину заразности зевоты

Зевота действительно заразна, утверждают ученые из Италии, которые исследование данной темы. Они наблюдали за львиным прайдом и, кажется, сумели понять, почему, как только кто-то начинает зевать, окружающие делают то же самое.

Причина в том, что зевота у человека появляется тогда, когда он находится в расслабленном состоянии где-то между бодрствованием и сном. У животных – то же самое. Представьте себе целую группу, которая отдыхает после охоты и готова коллективно поспать. Обычный зевок одной особи становится сигналом расслабиться еще больше. Окружающие делают то де самое.

Если вы заметили, заразность зевоты у людей также появляется тогда, когда они находятся в одном помещении. Как правило, способствующим фактором здесь также является расслабленная атмосфера. Кроме того, зевание улучшает кровообращение в мозге и может помочь повысить бдительность.