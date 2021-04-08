Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге

Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в сообщении Роскачества.

«Роскачество завершило исследование обезжиренного творога, с жирностью от нуля до 1,8%. Экспертиза показала, что треть исследованной продукции с нарушениями по безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

В экспертизу вошла продукция 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две торговые марки из Белоруссии, которые были закуплены в пяти крупных федеральных сетях и двух интернет-магазинах. Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий, а также выяснили, действительно ли его можно назвать обезжиренным.

Так, в обезжиренном твороге семи торговых марок были обнаружены бактерии кишечной палочки, в твороге 14 марок значительное превышены нормы количества дрожжей, у некоторых – в 150 раз. «Причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи – хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима», – говорится в сообщении.

Также эксперты обнаружили признаки фальсификации – растительные жиры в продукции одного производителя, а три образца других содержали недостаточное количество молочнокислых бактерий. Также было установлено, что у 18 марок жирность творога не превышала 1%, однако у продукции двух она оказалась выше.

Впервые творог был исследован Роскачеством осенью 2017 года, затем – зимой 2018 года. В рейтинг вошли 95 торговых марок, а новое исследование охватило семь торговых марок творога с жирностью 9%.

Напомним, в январе Роскачество также исследовало отечественный творог.