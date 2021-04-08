В Совфеде предложили ограничить доступ США к дипсобственности в России

Москве следует ограничить доступ к американской дипломатической собственности в РФ по аналогии с ситуацией в США, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Нужно присмотреться к американской дипломатической собственности в РФ», – сказал парламентарий, напомнив, что США ранее изъяли дипсобственность РФ на территории своей страны и не позволяют российским дипломатическим работникам ею пользоваться.

«Может быть, тоже создать им такие условия, посмотреть, чем они тут владеют, чтобы они поняли, как это неприятно», – отметил сенатор, передает РИА «Новости».

Джабаров также заявил, что РФ может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США. «В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим», – сказал Джабаров.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена завершила обзор приписываемых РФ «злонамеренных» действий и теперь изучает возможность высылки российских дипломатов и введения санкций.

В среду Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Кроме того, в начале марта США объявили о внесении РФ в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Соединенные Штаты также объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.

Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.