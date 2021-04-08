 

В Совфеде предложили ограничить доступ США к дипсобственности в России

08.04.2021, 8:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москве следует ограничить доступ к американской дипломатической собственности в РФ по аналогии с ситуацией в США, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Нужно присмотреться к американской дипломатической собственности в РФ», – сказал парламентарий, напомнив, что США ранее изъяли дипсобственность РФ на территории своей страны и не позволяют российским дипломатическим работникам ею пользоваться.

«Может быть, тоже создать им такие условия, посмотреть, чем они тут владеют, чтобы они поняли, как это неприятно», – отметил сенатор, передает РИА «Новости».

Джабаров также заявил, что РФ может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США. «В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим», – сказал Джабаров.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена завершила обзор приписываемых РФ «злонамеренных» действий и теперь изучает возможность высылки российских дипломатов и введения санкций.

В среду Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Кроме того, в начале марта США объявили о внесении РФ в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Соединенные Штаты также объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.

Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Кабмин предлагает выделять до 150 тыс. грн трудовым мигрантам на открытие бизнеса в Украине

09.02 / Кличко рассказал о меморандуме, который подписал с Кабмином. Тепло и горячая вода не будут дорожать до конца отопительного сезона

25.06 / Лукашенко назвал сведения о швейцарских счетах его сына «жутким фейком»

26.10 / Пациентов с коронавирусом начали принимать в павильонах «Ленэкспо» в Петербурге

22.09 / Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу

21.11 / Новый российский парламент должен принять решение о возвращении Крыма под контроль Украине – Каспаров

29.03 / В Крыму грузовик снес часть путепровода на трассе «Таврида»

11.01 / В мире от COVID-19 выздоровело более 50 млн человек

15.03 / Тимошенко потребовала провести расследование по вакцине от AstraZeneca

04.08 / Трамп усомнился в заключении следствия о самоубийстве Эпштейна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика