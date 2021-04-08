Двое сыновей депутата Госдумы получали детское пособие до 40 лет

Комитет Госдумы по этике проводит проверку в отношении представителя партии «Единая Россия» Дмитрия Жиркова, возглавляющего комитет соцзащиты в парламенте.

Выяснилось, что двое сыновей народного избранника получали пособие для детей-сирот до достижения ими 40-летнего возраста.

На протяжении более чем 20 лет Андрей и Пётр Жирковы, будучи совершеннолетними, ежемесячно получали выплаты как дети-сироты, дети ликвидаторов ЧАЭС, дети ветеранов ВОВ и члены многодетных семей одновременно. Общая сумма выплат на каждого из них ежемесячно составляла около 32 тыс. рублей.

По словам депутата, ему было неизвестно, что дети получают эти выплаты, и они не оказывали существенного влияния на их материальное положение. Оба из них – состоятельные и обеспеченные люди: Андрей работает министром экологии Рязанской области, а Пётр занимает пост вице-президента одного из крупных госбанков.

– Это же абсурд – обвинять меня в коррупции, что якобы я добился выплаты пособий для взрослых сыновей. Они оба успешные и самостоятельные парни. Андрей в 20 лет стал депутатом областного заксобрания, а в 22 года уже работал в правительстве области. Пётр сразу после окончания университета прошёл собеседование на должность вице-президента банка, которую занимает до сих пор. Оба они живут в Великобритании, и они даже не знали, что на их рублёвые карточки продолжают зачисляться какие-то пособия. Они обычно эти карточки брали с собой в бар, прилетая в Москву, чтобы по пьяни не потратить слишком много денег, – заявил Дмитрий Жирков.

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