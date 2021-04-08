Леонид Волков обвинил Роскомнадзор в замедлении счетчика зарегистрировавшихся на митинг за освобождение Навального

Штаб Алексея Навального зафиксировал вмешательство в работу сайта, на котором любой желающий может зарегистрироваться на митинг за освобождение политика. Леонид Волков считает, что за кибератакой стоит Роскомнадзор.

– Уже около недели число участников нашей всероссийской акции застыло на месте и не может достичь заявленного полумиллиона человек. После стремительного старта кампании мы заметили замедление числа новых участников и заподозрили что-то неладное. Алексея поддерживают миллионы россиян в интернете и они не могли не откликнуться на наш призыв. Я уверен, что замедление счетчика это дело рук Роскомнадзора. Они точно так же скручивали нам на Youtube просмотры фильма о дворце Путина. Путин боится, что мы выйдем на улицу и его диктатуре придет конец, поэтому он дал указание своим церберам всячески помешать нам. Сперва они опробовали свои технологии на Twitter, а теперь пришли за нами. Если бункерный дед думает, что своим цифровым ГУЛАГом сможет нас остановить, то это не так, — заявил Леонид Волков.

Волков добавил, что теперь штаб Навального повысил планку и планирует вывести улицы миллион человек. Для этого сторонники оппозиционера создадут новый сайт, где регистрация начнется заново. Леонид Волков пообещал, что новый счетчик будет надежно защищен от замедления и скручивания Роскомнадзором.

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