 

Оказалось, что многие путают крики радости и страха

08.04.2021, 7:44, Новости дня
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В Эморийском университете (США) провели любопытный эксперимент. Ученые собрали фокус-группу из 182 человек и попросили добровольцев прослушать около трех десятков записей криков.

Затем исследователи попросили определить, какие чувства пытались выразить те, кто кричал. Как оказалось, большинство участников эксперимента не способны отличить даже крик радости от крика страха.

В действительности человек может вскрикнуть по разным причинам, говорят ученые. Иногда действительно от страха, а иногда – от неожиданного радостного известия или события. Но бывают также крики боли, удивления, счастья и т.д. К сожалению, распознавать таким образом выраженные эмоции сегодня способны не многие. Причиной может быть жизнь в условиях постоянного городского шума и многоквартирных домов, где принять говорить потише.



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