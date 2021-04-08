Студентов СахГУ решили расселить в хостелы после ЧП

Гостиницы и хостелы задействуют для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.

«Правительство помогло с размещением ребят в областных социальных учреждениях. Распорядился помочь университету возобновить очный формат учебы. Для этого формируем совместную дорожную карту: куда переезжают студенты и с какого числа выходят на пары. Предполагается, что сначала выйдут студенты первых и выпускных курсов, а потом, поэтапно, – все оставшиеся. Это временное решение», – передает РИА «Новости» слова губернатора области Валерия Лимаренко.

Отмечается, что правительством Сахалинской области, СахГУ и Минобрнауки России рассматривается вариант создания студенческого городка, где планируется возвести три корпуса площадью 30 тыс. квадратных метров, где смогли бы разместиться 1,5 тыс. студентов.

«Постепенно возвращаться на очное обучение студенты СахГУ начнут уже в апреле. Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы», – подчеркнул Лимаренко.

Губернатор добавил, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном и современном общежитии. Он подчеркнул, что ведет переговоры на эту тему с руководством Минобрнауки России.

Напомним, 26 марта обнаружили тела двоих студентов СахГУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку проводит прокуратура. По одной из версий, молодые люди погибли из-за удара током от неисправного электротитана. Руководителю Сахалинского госуниверситета предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.