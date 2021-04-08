Физическая активность полезна для сердца даже при грязном воздухе



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Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ) – главная причина смерти людей во всем мире. Одна из важнейших мер их профилактики – физическая активность.

В современном мире людям часто приходится ходить, бегать, ездить на велосипеде и делать другие упражнения в условиях загрязненного воздуха. Ранее ученые установили, что загрязнение частицами с диаметром от 2,5 до 10 микрометром (PM2.5 и PM10) связывают с увеличением риска ССЗ. Таким образом, грязный воздух потенциально может снизить степень защиты против ССЗ, которую дает физическая активность. До настоящего времени не было мало известно, как сказываются на здоровье сердца и сосудов упражнения при потенциально вредном уровне загрязнения воздуха.

В новом исследовании ученые из Сеульского национального университета проанализировали данные о почти 1,5 миллионах людей в возрасте 20-39 лет. Участники исследования жили в корейских городах. За ними наблюдали с 2013 по 2018 год, за это время они прошли два медицинских обследования. Молодые люди периодически заполняли анкеты, в которых рассказывали о своей физической активности в течение последней недели.

Ученые измеряли физические нагрузки, которым подвергались участники исследования, в метаболических эквивалентах (МЕТ). 1 МЕТ – количество энергии, которое человек сжигает в покое, равняется примерно 1 килокалории на килограмм массы тела в час. При умеренно тяжелой физической активности человек тратит примерно в 3-6 раз больше энергии. Европейское кардиологическое общество рекомендует физические нагрузки в объеме 500-999 МЕТ в неделю (15-30 минут упражнений средней интенсивности 5 раз в неделю).

«Мы обнаружили, что у людей 20-39 лет риск сердечно-сосудистых болезней увеличивался при снижении физической активности», – сказал доктор Сон Рей Ким (Seong Rae Kim), соавтор исследования.

В то же время, сообщил Ким, физическая нагрузка более 1000 МЕТ в неделю (это выше обычных рекомендаций) при загрязненном воздухе (концентрация частиц PM2.5 выше26.46 микрограмм на кубический метр) может быть опасной для здоровья сердца и сосудов. То есть, в таких условиях высокая активность может быть вреднее физической пассивности.

При более низкой загрязненности воздуха любая активность, включая интенсивную, была полезной.

«В целом, наши данные показывают, что физическая активность в количествах, которые рекомендует Европейское кардиологическое общество, связана со снижением риска развития сердечно-сосудистых болезней у молодых людей. Но когда уровень загрязнения высок, упражнения больше рекомендованного количества могут обладать вредным действием», – подытожил Сон Мин Парк (Sang Min Park), ведущий автор исследования.