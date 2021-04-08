 

Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США

08.04.2021, 5:54, Новости дня
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Обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения, сообщила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

«Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 является сейчас самой распространенной из тех, которые циркулируют в США», – приводит слова Валенски ТАСС.

Валенски, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больницы поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызываемое коронавирусом заболевание «протекает тяжело».

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США. К началу февраля стало известно, что британский штамм коронавируса выявили в 30 штатах и он стремительно распространяется по территории США.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.



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