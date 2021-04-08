 

Истребители МиГ-31БМ подготовили для решения задач в Арктике

08.04.2021, 5:54, Новости дня
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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему для успешного решения задач в Арктическом регионе, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех».

«В процессе выполнения работ на МиГ-31БМ устанавливается новая спутниковая навигационная система. Она позволяет решать задачи навигации самолета в любой точке земного шара, включая Арктический регион», – приводит слова представителя пресс-службы ОАК ТАСС.

Работа спутниковой навигации в Арктике имеет ряд особенностей. В этом регионе она остается неточной и сложной, во-первых, из-за орбитального положения космических аппаратов, которые в северных широтах никогда не проходят прямо над головой. Во-вторых, в Арктическом регионе ощущается большая активность ионосферы, которая вызывает множество проблем с электроникой. Это может привести к ошибкам синхронизации, а затем к ошибкам в расчетах позиционирования.

Накануне российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии Falcon 20. В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство РФ самолет-нарушитель условного противника.



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