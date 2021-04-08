Москва заявила о наращивании активности НАТО активности у границ РФ и на Украине

НАТО наращивает активность на Украине и в Черном море, непосредственно у российских границ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова добавила, что Украина также продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения, передает РИА «Новости».

«Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса», – отметила она.

Дипломат отметила, что активизировалась работа иностранной разведки на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе, для этого используются летательные аппараты и радиоэлектронные средства.

«Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами», – указала Захарова.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.