 

Японские ученые оценили заразность британского штамма коронавируса

08.04.2021, 5:00, Новости дня
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Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний пришли к выводу, что коэффициент распространения британского штамма коронавируса в Японии оказался в 1,32 раза выше базовой версии, сообщило японское общественное телевидение.

Японские ученые пришли к выводу, что действующие методы профилактики распространения инфекции могут оказаться недостаточными. В ходе исследования специалисты проанализировали данные по скорости распространения инфекции за 50 дней – с 1 февраля, когда в Японии был зафиксирован первый случай заражения британским штаммом, по 22 марта, передает ТАСС.

В настоящее время британский штамм коронавируса наиболее распространен на западе Японии, в частности – в префектуре Осака, которая 7 апреля из-за резкого роста числа новых случаев заражения ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Однако ученые предупреждают, что скоро распространение нового штамма может достигнуть столицы.

Накануне российскую вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной против всех известных штаммов коронавируса.

Напомним, в начале марта читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.

В феврале посол РФ в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. В январе губернаторы трех префектур Японии призвали ввести режим ЧС из-за пандемии.



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