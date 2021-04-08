 

Моряк Попай знал… Ученые связали потребление шпината с ростом мышц

08.04.2021, 4:54, Разное
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Нитраты, которыми богата листовая зелень, преобразуются в организме в оксид азота, который способствует расширению сосудов, увеличению содержания кислорода в крови и предотвращает образование тромбов. Авторы нового исследования, опубликованного в Journal of Nutrition, оценили влияние потребления продуктов с высоким содержанием нитритов и мышечными функциями.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках более 3,7 тысячи австралийцев, которые в течение 12 лет участвовали в национальном исследовании диабета, ожирения и образа жизни. У тех, кто потреблял больше всех продуктов с нитратами, мышечная сила нижних конечностей была на 11% выше по сравнению с теми, кто реже добавлял в свой рацион листовую зелень. Это сказывается, в частности, на скорости ходьбы, которая у любителей шпината и пекинской капусты оказалась на 4% больше по сравнению с другими добровольцами.

Авторы исследования также оценили физическую активность всех участников и обнаружили, что листовая зелень способствует укреплению мышечной силы независимо от того, занимались ли спортом те, кто регулярно ее потребляет. По словам ученых, оксид азота «расслабляет» и расширяет кровеносные сосуды, эффективно обеспечивая доставку кислорода к мышечной ткани.

«Достаточно употреблять одну чашку листовую зелени в день, чтобы получить большую пользу для здоровья опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы», — прокомментировали ученые результаты исследования. 

Они также отметили, что богатые нитратами продукты гораздо полезнее, чем пищевые добавки с этими элементами. Кроме того, зелень содержит и другие необходимые для здоровья витамины и минералы.



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