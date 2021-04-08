Мнение: Нечего сказать

У нынешнего послания Путина, которое состоится через две недели, есть примечательная особенность: его как событие, обсуждали довольно живо, когда не была известна его дата (и вообще — состоится ли оно), но теперь, когда дата определена, всё как-то внезапно поутихло. Высказываются вялые предположения, о чем, собственно, будет поведано, но в целом ничего эпохального никто не ожидает.

И это, в общем-то, вполне справедливо. Единственное, что может тревожить человека, вцепившегося во власть — это ее удержание. Поэтому о каких-то реформах, развитии и прочей галиматье он может рассказывать часами, но делать хоть что-то за рамками базовой задачи дураков нет. Любые реформы — это всегда риск, а зачем риски человеку, который делает все, чтобы их не было вовсе?

Однако и с так называемым «трансфертом» всё очень даже нескладно получается. Его, трансферт, уже объявили больше года назад, но всё в итоге вылилось в примитивное «обнуление». Азиатско-африканский сюжет, скукотища.

«Обнуление» означает лишь одно — в рассыпающийся на глазах фундамент будут заливать новые тонны раствора, подпирать треснувшие стены новыми подпорками и набрасывать на сгнившие стропила новые доски. Но капитальный ремонт со сносом безнадежно разваливающегося строения делать не будет ни при каких обстоятельствах. Да и чисто психологически — когда ты двадцать лет у власти, реформы и прочая канитель — ну оно тебе надо?

Довеском идет рассыпающаяся на глазах внешняя конструкция, которая сама по себе исчерпала свой ресурс, и нынешнему режиму ни в старой, ни тем более в новой конструкции (кстати, еще даже неясно, какая она будет) места нет. Точнее, тебе это место укажут другие дяди.

Кстати говоря, очень похоже, что и внешняя политика теперь не очень интересует Путина. Во-первых, чтобы ею заниматься, надо все-таки быть мобильным. То есть, выползти из своего подвала. Во-вторых, с результатами всех предыдущих упражнений явно ничего не выходит. Сплошные провалы и катастрофы. И все новые и новые мины, которые придется разминировать кому-то другому и потом. Когда у тебя ничего не получается, причем не получается хронически, то в конце концов тебе это все просто надоедает. Ну, то есть, телевизор, конечно, распинается про победы и достижения, но в реальности ты уже самый настоящий изгой, тебя в открытую называют нехорошими словами, тебя никто и нигде не ждет. Как-то на достижения это слабо тянет. А потому ожидать прорывов на внешнем направлении тоже не приходится. Тут бы сохранить хотя бы то, что еще есть.

Остается только одно — перетасовывать засаленную колоду, сталкивать лбами группировки «бенефициаров», отчетливо понимая, что как только ты перестанешь этим заниматься — эти ребята очень быстро придут к выводу, что твое время уже вышло. Собственно, он этим и занимается. Террор, который мы сегодня наблюдаем — это как раз следствие столкновений разных преступных кланов. Слабеющий диктатор нуждается в том, чтобы максимально ослабить свое окружение, у него просто нет другого варианта, чтобы сохранить власть.

А у такого сюжета есть своя особенность — и без того деградировавшее ниже любого нижнего уровня управление пикирует еще глубже. Любой проект и любые планы в условиях, когда управления как такового уже нет, обречены на провалы. И чем дальше — тем сильнее это проявляется.

Собственно, поэтому ничего содержательного в послании послать-то и нечего. Наверное, спичрайтеры ищут какие-то формулировки, пропагандистов заранее ориентируют на вопли восторга и глубокомысленные рассуждения, но по факту — предлагать нечего. И с этим ничего поделать невозможно.

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