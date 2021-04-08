Мнение: Почему распустили Учредительное собрание

Историк Игорь Пыхалов в рамках цикла посвященного гражданской войне в России подробно разбирает вопрос о том, почему распустили Учредительное собрание.

Аннотация:

00:00​ Демократия – не ценность. В чём ошибся Энгельс?

07:57​ Временное правительство

12:10​ Грамотность населения и выборы

16:40​ Агитация и пропаганда

31:48​ Результаты голосования

34:50​ Роспуск собрания

В стенаниях о том, что Учредилку разогнали (и лишили Россию светлого будущего!), меня всегда умиляют эти страдальцы, так как формальное большинство в нем было у эсеров, которые до 1917-го года занимались открытым индивидуальным террором в РКМП, убивали там великих князей, министров, губернаторов…). Именно эсеры и большевики были выбором России в 1917 году, а не "бывшие" и "февралисты".

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